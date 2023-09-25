أستاذ قانون: الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية التزام واضح بالنص الدستوري

علق محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري على المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات والإعلان عن الجدول الزمني لـ الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال محمد الذهبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، إن الهيئة الوطنية للانتخابات عرضت الجدول الزمني للانتخابات المقبلة وفقا للدستور والقوانين.

وأضاف محمد الذهبي:" الانتخابات الرئاسية تتم بإشراف قضائي كامل "، مضيفا:" ولا يوجد ما يسمى انتخابات رئاسية مبكرة ".

وتابع محمد الذهبي:" تم الالتزام بالنص الدستوري وقانون الانتخابات الرئاسية وهو أن تتم الانتخابات قبل 3 أشهر من انتهاء مدة الـ 6 سنوات في الفترة الرئاسية وهذا ما حدث بالفعل ".

وأكمل محمد الذهبي:" فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يبدأ 5 أكتوبر"، مضيفا:" وفقا للدستور يحق للرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة بعد تعديل الدستور بان تكون المدة الرئاسية 6 سنوات وليس 4 ".