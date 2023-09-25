عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ قانون: الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية التزام واضح بالنص الدستوري

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

علق محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري على المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات والإعلان عن الجدول الزمني لـ الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

الانتخابات الرئاسية 2024.. قواعد تأييد المواطنين للمرشحين.. مستندات

الانتخابات الرئاسية 2024.. ننشر أماكن الشهر العقاري لإجراء توكيلات.. مستندات

وقال محمد الذهبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، إن الهيئة الوطنية للانتخابات عرضت الجدول الزمني للانتخابات المقبلة وفقا للدستور والقوانين.

 

وأضاف محمد الذهبي:" الانتخابات الرئاسية تتم بإشراف قضائي كامل "، مضيفا:" ولا يوجد ما يسمى انتخابات رئاسية مبكرة ".

 

وتابع محمد الذهبي:"  تم الالتزام بالنص الدستوري وقانون الانتخابات الرئاسية وهو أن تتم الانتخابات قبل 3 أشهر من انتهاء مدة الـ 6 سنوات في الفترة الرئاسية  وهذا ما حدث بالفعل ".

 

وأكمل محمد الذهبي:" فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يبدأ 5 أكتوبر"، مضيفا:" وفقا للدستور يحق للرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة بعد تعديل الدستور بان تكون المدة الرئاسية 6 سنوات وليس 4 ".

أستاذ الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

بسام راضي: تحويل 100 مليون دولار ديونا لإيطاليا على مصر لمشروعات استثمارية

صدمة لجماهير الأهلي| موسيماني يقترب من العودة للدوري المصري عبر هذا الفريق.. مفاجأة زرقاء!

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

بالهوت شورت.. ظهور لافت لابنة ميرنا وليد على البحر برفقة والدتها

ترشيحاتنا

هدف ملغي.. الزمالك يضغط والمقاولون يتراجع بعد مرور 70 دقيقة من المباراة

توافد المئات على مكاتب الشهر العقاري بأسيوط لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

وصول الدبابة أبرامز لأوكرانيا.. ماذا يعني؟

مصرع 200 شخص في انفجار هائل بـ ناجورني كاراباخ.. فيديو

هتتكشف| تحذير خطير من أحمد موسى لـ المواطنين بشأن الانتخابات الرئاسية.. فيديو

مسابش حته في جسمي.. اعترافات صادمة لضحية نقاش الشروق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيرلندا.. تصرف عنصري تجاه صغيرة يثير غضبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

حياتي الجديدة بدأت.. هوجان يحتفل بزفافه للمرة الثالثة والشبكة بـ500 ألف دولار|صور

طريقة عمل أجنحة الدجاج المقلية المقرمشة

رئيس المصريين الأحرار لـ صدى البلد: ندعم السيسي فى الانتخابات لاستكمال بناء الوطن ونرفض دعم الدولة للأحزاب وجماعة الإخوان الإرهابية السبب في الخلط

فيديو

أمر طبيعي واتعودنا ..  رامي إمام يرد على شائعة إصابة والده بالزهايمر

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

كيدها عظيم.. تعليق صادم من مروة صبري على أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. فيديو

حصلت مرة واحدة.. لقاء الخميسي تكشف تعرضها للخيانة ورأيها في الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ