زياد بهاء الدين: من الضروري الاهتمام بالتصدير لمصلحة الاقتصاد المصري

أكد زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن هناك أزمة اقتصادية تتأثر بها مصر بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ، مضيفا: "علينا التفكير في كيفية تخفيف آثار الأزمة على المواطن".

وقال زياد بهاء الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم": "من الضروري الاهتمام بالتصدير لأنه يوفر فرص عمل وفتح أسواق خارجية وتوفير عملة صعبة ".

وأضاف بهاء الدين:" من الضروري الاهتمام بتصدير الخدمات، ومصر بها كفاءات كثيرة في مختلف القطاعات".

وتابع:" أكثر ما يقلق المواطن هو ارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل"، مضيفا:" لابد من تعويض ارتفاع الأسعار بالمزيد من الإنتاج وفرص العمل بما يزيد من دخل المواطن".

وأكمل زياد بهاء الدين:" المنافسة في قطاع الاستثمار أصبحت ترتبط بمستوى تدريب العمالة ومستوى التكنولوجيا والقدرة على التصدير بالإضافة إلى حوافز الاستثمار ".