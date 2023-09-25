انتبه .. هذه الأطعمة تساعد في علاج الصداع

يبحث البعض أحيانا عن وصفات طبيعية لتقليل الصداع ويمكن أن يجد هؤلاء ضالتهم في بعض الخيارات الغذائية الجيدة التي تؤدي في بعض الأحيان إلى اختفاء الصداع تماما

وتشير عيادة كليفلاند كيلنيك إلى أن معظم المعلومات حول الأطعمة التي تسبب الصداع تم جمعها من الأشخاص الذين أبلغوا عن تجاربهم بأنفسهم وكانت هناك دراسات بحثية أجريت في الماضي، والعديد منها مستمر حتى الآن.

الخطوة الأولى هي تجنب الأطعمة المعروفة بأنها تسبب الصداع أو في حالة تطور الصداع، كما أن هناك أطعمة قد تحفز فترة تعافي أسرع.

ووفقا لما جاء في موقع sapnamed فإن معرفة ما يجب أن تأكله عندما يؤلمك رأسك يمكن أن يساعدك على اتخاذ خيارات جيدة.

وتشمل الأطعمة والمشروبات الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عن أنها تساعد في علاج الصداع ما يلي:

الخضار الورقي

الفواكه الطازجة، وخاصة تلك ذات الألوان الزاهية التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة

الأطعمة منخفضة الصوديوم

لوز

كوب صغير من القهوة لعلاج الصداع الناتج عن الكافيين

كما يجب تجنب تناول الأطعمة المصنعة، والأجبان القديمة، والأسماك المدخنة أو المجففة، ومنتجات الألبان المستنبتة، والأطعمة الغنية بالصوديوم مثل رقائق البطاطس والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر

وفي بعض الأحيان، يأتي تخفيف الصداع من معرفة ما لا يجب تناوله.