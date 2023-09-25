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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول الدبابة أبرامز لأوكرانيا.. ماذا يعني؟

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين ، أن أولى دبابات أبرامز الأمريكية التي تم التعهد بها لأوكرانيا وصلت إلى البلاد ويتم إعدادها لإرسالها إلى المعركة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

واعتبر القادة الأوكران أن وجود الدبابة ابرامز تعزيز لقوة أوكرانيا في ساحة المعركة.

وأكد البنتاجون وصول الدبابات إلى أوكرانيا، وقال متحدث باسمه إن "مجرد وجود دبابات أبرامز يشكل رادعاً قوياً".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع لصحيفة The Hill: "من خلال وجود هذه الدبابات في ترسانته، يمكن للجيش الأوكراني تثبيط الأعمال العدوانية بشكل أكثر فعالية". وأضاف: "سنواصل التركيز على ما يمكننا القيام به لمساعدة أوكرانيا على النجاح في ساحة المعركة وحماية شعبها".

ووافق الرئيس بايدن في يناير على إرسال 31 دبابة من طراز أبرامز إلى كييف لمساعدة القوات الأوكرانية في التصدي لروسيا.

كان القرار بمثابة تحول كبير - جادلت إدارة بايدن في البداية بأن الدبابات لن تساعد أوكرانيا بشكل كبير، لأنه من الصعب صيانتها وتشغيلها وسيستغرق شراؤها عدة أشهر.

لكن لم تعبر عن موقفها الاولى وبدأت في استقدام الاوكران وتدريبهم.
وقام الجيش الأمريكي منذ ذلك الحين بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام أبرامز وصيانتها.

ومن المقرر أيضًا أن يقوم الجيش بتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة من طراز F-16، والتي تخطط هولندا والدنمارك لإرسالها إلى أوكرانيا.

وقدمت واشنطن مساعدات بمليارات الدولارات لكييف وسط الحرب المستمرة، حيث أرسلت الإدارة الأسبوع الماضي إلى الكونجرس طلب تمويل إضافي يتضمن 24 مليار دولار أخرى من المساعدات العسكرية والإنسانية والمالية لأوكرانيا.

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