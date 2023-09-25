مصرع 200 شخص في انفجار هائل بـ ناجورني كاراباخ.. فيديو

قالت سلطات ناجورني كاراباخ، اليوم الاثنين، إن انفجارا قويا هز منشأة لتخزين الوقود في الإقليم، مشيرة إلي أن المنشأة تقع بالقرب من طريق سريع يربط عاصمة المنطقة ستيباناكيرت ببلدة أسكيران في الشمال الشرقي.

وأظهرت مقاطع فيديو للحادث تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حريقًا مشتعلًا في المنطقة وعمودًا من الدخان الأسود الكثيف.

ويبدو أن الطريق السريع القريب من مستودع الوقود يشهد حركة مرور كثيفة، حيث كان هناك عدد كبير من المركبات مصطفًا للحصول على الوقود وقت الانفجار.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أكثر من 200 شخص قتلوا أو أصيبوا.

وأكدت وزارة الداخلية في ناجورني كاراباخ سقوط ضحايا، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.

ولم تعلق السلطات الأرمينية على الحادث، في حين لم يصدر المسؤولون في باكو وقوة حفظ السلام الروسية المتمركزة في المنطقة المتنازع عليها أي بيانات بعد.

ووقع الحادث بينما كانت أعداد كبيرة من الأرمن يحاولون مغادرة ناجورني كاراباخ إلى أرمينيا، بعد فرض السيطرة عليها من قبل القوات الأذربيجانية.

وأطلقت باكو “إجراءات ذات طابع محلي لمكافحة الإرهاب” في المنطقة المتنازع عليها يوم الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى حشد عسكري أرمني مزعوم.