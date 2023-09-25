خناقة بالكراسي داخل نادي سموحة.. وقرار عاجل من فرج عامر

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة، على واقعة التشاجر بالكراسي بين مجموعة من الشباب داخل النادي.

وقال عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم":" كنت مسافر خارج مصر أثناء الخناقة لكن النادي منظومة كبيرة ".

وأضاف:" نشبت خناقة لمدة 3 دقائق بين مجموعة من الشباب "، مضيفا:" التحقيقات جارية في هذه الواقعة ".

وأكمل فرج عامر :" سيتم شطب المتسببين في الخناقة نهائيا وهناك قرار في النادي بشطب أي شخص يتسبب في خناقة أو مشاجرة داخل أسوار النادي ".

ولفت عامر :" نادي سموحة لا يشهد خناقات ومشاجرات بصفة مستمرة ومن النادر حدوثها".