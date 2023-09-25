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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة يبحث مع مسئول بريطاني زيادة رحلات الطيران بين البلدين

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

التقى، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية، السير  جيفري دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني بحضور السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، و بيتر أبوش الملحق التجاري بالسفارة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسير جيفري دونالدسون والوفد المرافق له، مثمناً العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والتي تشهد تعاوناً في العديد من المجالات ولاسيما السياحة والآثار.

كما استعرض الوزير المستجدات التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من السوق البريطاني.

وأشار إلى حرص الوزارة من خلال سياستها الاستراتيجية والتسويقية الحالية على التعاون بصورة أكبر مع شركاء المهنة والقطاع الخاص بما يساهم في تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري ولا سيما في ظل الطلب المتزايد على زيارته، مشيرًا إلى الحوافز التشجيعية التي تقدمها الوزارة لهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة منذ مايو الماضي.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون لزيادة عدد رحلات الطيران بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن السوق البريطاني يعد أحد الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة إلى مصر كما يعد من الأسواق التي تستهدفها الوزارة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها.
 

وزير السياحة والاثار احمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية الاتحاد المصري للغرف السياحية أحمد عيسى وزير السياحة والأثار احمد الوصيف الحركة السياحية الوافدة السياحة والاثار

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