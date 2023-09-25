سمر حمزة تواصل تصدرها للتصنيف العالمي لسيدات المصارعة

واصلت سمر حمزة لاعبة المنتخب المصري تصدرها للتصنيف العالمي والذي أعلنه الاتحاد الدولي للمصارعة.

واحتلت اللاعبة المركز الأول عالميا في منافسات وزن 76 كجم ، برصيد 77800 متقدمة على اليابانية يوكا كاغامي والتي جاءت في المركز الثاني بمجموع نقاط 76000 وجاءت في المركز الثالث ميديت كيزي لاعبة قرغيزستان بنقاط 72600 .

وحافظت اللاعبة المصرية على تصدرها رغم خسارتها في بطولة العالم للمصارعة والتي أقيمت بصربيا سبتمبر الجاري ، حيث ودعت المنافسات من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام لاعبة كولومبيا 4-0

وكانت سمر قد توجت بالميدالية الذهبية، بمنافسات وزن -76 كجم، فى البطولة الأفريقية للمصارعة والتي استضافتها تونس خلال الفترة من 15 إلى 20 مايو الماضي.