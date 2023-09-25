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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأربعاء.. اجتماع طارئ لمجلس نقابة الصحفيين لمناقشة قضية الكيانات الموازية

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، دعا لاجتماعٍ طارئ بعد غد الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لمناقشة قضية الكيانات الوهمية الموازية التي تنال من العمل النقابي، بعد إعلان أحد أعضاء المجلس تأسيس جمعية بالمخالفة لقانون النقابة ولائحتها وقرارات المجلس.

يذكر أن حالة من الاستياء سادت الوسط الصحفي بعد إعلان عبد الرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن تأسيس جمعية الصحافة للخدمات والتنمية برقم إشهار 11869 بتاريخ 18 / 8 / 2023.

وقال خليفة إن الجمعية، ولدت برؤية تبصر واقع الجماعة الصحفية وما تحتاج إليه لتقدم لهم وجها آخر من الخدمات الحقيقية والمؤثرة وتحيطهم برعاية كاملة.. لم تعهدها على هذه الصورة من قبل.

تبدأ جمعية الصحافة للخدمات والتنمية فتح باب العضوية للصحفيين وأسرهم من اليوم الإثنين الموافق 25/ 9/ 2023 ويسمح بالانضمام للعضوية.. الصحفى وزوجته وأبناؤه واخوته ووالداه باشتراك سنوى قيمته 60 جنيها لكل فرد منهم.

وأضاف:"يبدأ مجلس إدارة الجمعية برئاستى وعضوية مجموعة من الصحفيين الجديرين بالعمل النقابى والخدمى ينتمون إلى مؤسسات صحفية متنوعة فى أداء مهمته وفق النشاط المحدد والمصرح به ويشمل الآتى:

أولا: توفير وحدات سكنية( اسكان تعاونى) وغيره ومقابر وأراض زراعية.
ثانيا: إقامة الدورات التدريبية بأشكالها المتنوعة لأبناء الصحفيين وأسرهم.
ثالثا: تنظيم رحلات الحج والعمرة لأسر الصحفيين بأسعار مخفضة. 
رابعا: تقديم المساعدات المالية والعينية للصحفيين فى مواقف ومناسبات عديدة.
خامسا: توفير العلاج للصحفيين بالمجان فى مستشفيات تليق بهم.

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