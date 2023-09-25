رصاصة طائشة.. وائل جسار يروي تفاصيل صادمة حول نجاته من الموت

علق الإعلامي وائل جسار، على نجاته من الموت بسبب رصاصة أطلقت في حفل زفاف قائلا إن العالم العربي وصل لعادات سيئة للغاية، وأنه كان سيموت بسبب فرحة، "الناس بقت تخلف يضربوا نار، بقوا يفرحوا يضربوا نار، يعملوا فرح يضربوا نار، إحنا مش ضد الفرح، إحنا ضد ضرب النار يا جماعة".

وائل جسار يروي تفاصيل نجاته من الموت

وأضاف "جسار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع من خلال قناة "النهار"، اليوم الاثنين، أن قصة إطلاق الرصاص من أجل الفرحة أمر خطير جدا، لافتا إلى أن لبنان شهدت أكثر من 70 حالة وفاة من تلك الآفة، وهي إطلاق الرصاص في الأفراح، "يعني الإنسان بيفرح بالورد، بيفرح من خلال الكلمة الحلوة، بيفرح بالزغاريد، ليه بس نفرد عضلاتنا من خلال ضرب النار، هنستفيد إيه لما ناس تموت".

واستكمل وائل جسار، أنه يجب أن يكون هناك حالة من الردع من قبل الدولة أمام تلك الأفعال غير الآدمية على الإطلاق، سواء من خلال السجن أو غرامة كبيرة حتى يتم حماية الشعب في الدول العربية من هذه الآفات التي قد تقضي على شباب كثيرين، "أرواح الناس مش لعبة يا جماعة".

وأردف وائل جسار، أن الرصاصة التي صدمته جاءت بجانبه، "لو الرصاصة كانت جت في دماغي أو مراتي أو أمي أو أخويا، كانوا الناس هيفرحوا يا جماعة لما الرصاصة تيجي في دماغي، وهما على كل حال مش هيعرفوا الرصاصة دي قتلت حد من الناس ولا لا، مش عارفين العواقب الخاصة بالرصاصة دي".

وفي سياق منفصل، استطرد وائل جسار قائلا إنه يجهز لأغنية جديدة سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة، في ضوء انتظار الكثير من محبي الفنان وائل جسار لأغانيه الجديدة.