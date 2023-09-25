عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة للمصريين: لن أنسى يوم غنائي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدى البلد

أشادت الفنانة لطيفة، ببرنامج "كلام في السياسة"، قائلة: "أنتم لا تتحدثون في السياسة فقط، لكنكم تتحدثون في وجداننا وحياتنا وروحنا ومستقبل أبنائنا وعن مصر التي حمت الجميع".

وأضافت "لطيفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "أعيش في مصر منذ 30 سنة، وأريد أن أقول لكل مصري ومصرية أن يفتخروا ببلدهم، و75% من أهلي يعيشون معي في مصر".

وتابعت لطيفة: "البلد دي ربنا حاميها ومحافظ عليها بناسها والانتماء ثم الانتماء"، وأيدها الإعلامي أحمد الطاهري في حديثها قائلا: "القيادة السياسية في مصر سابقة الزمن ورأت ما لم يرَه كثيرون منذ فترة طويلة، وأهلنا وأحبابنا في تونس يخوضون مواجهات كثيرة لانتزاع تونس في الظلام".

وقالت لطيفة: "لن يستطيعوا اختطاف تونس، لأن الشعب التونسي عنيد وواعٍ ومثقف، ولن أنسى اليوم الذي غنيت فيه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يوم مهم جدا في حياتي، ولن أنسى ما حدث في عامي 2011 و2012 وتعبنا وقلقنا وخوفنا على مصر".

وواصلت: "كبرت وتعلمت في مصر، وشعبها وإعلامها وناسها وقيادتها احتضنوني وأوصلوني إلى ما أنا عليه الآن، وعِشت أسعد أيام حياتي في مصر".

وكانت الفنانة التونسية لطيفة، قد غنت في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أثناء احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة في التجمع الخامس، حيث قدمت عرضا بعنوان "المصرية"، وهي من كلمات هشام سيلمان ومحمد إبراهيم، ومن ألحان الفنان محمد رحيم، وتوزيع مينو، وكان ذلك 30 مارس 2019.

لطيفة عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

بالهوت شورت.. ظهور لافت لابنة ميرنا وليد على البحر برفقة والدتها

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

بحضور جماهيري.. صناع خمس جولات يتناقشون مع الجمهور في cearitve industry summit

نجوم الفن عن المهرجان المصري الأمريكي للسينما: قوتنا الناعمة بالولايات المتحدة.. صور

أخبار الفن.. نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. ومشكلة لقاء سويدان وميدو عادل

بدء عزاء المخرج منير راضي في الحامدية الشاذلية

سمية الخشاب تنتهي من تصوير أرواح خفية.. صور

موعد ومكان عزاء الفنان الشاب أحمد عصام

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

ترشيحاتنا

إعلان حالة التأهب في سيفاستوبول الروسية.. ووقف حركة المرور على جسر القرم

احتفال جنوني من لاعب المقاولون العرب بهدفه الحاسم في شباك الزمالك..فيديو

الانتخابات الرئاسية 2024.. تعرف على ضوابط الدعاية للمرشحين

عودة الأزرار وبطارية محسنة.. آبل تغيَّر جلدها مع iPhone 16

في 5 دقائق فقط .. كيفية استخراج شهادة ميلاد

سيارات عائلية زيرو تبدأ من 560 الف جنيه .. 7 مقاعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أسباب تجعلك تتناول القهوة يوميا

لمرضى الربو والصدر .. عشبة رخيصة جدا تقى من مشاكل الشتاء

قلادتان ذهبيتان عمرهما 2500عاما..تفاصيل اكتشاف عامل مياه وخبراء آثار بإسبانيا

أيرلندا.. تصرف عنصري تجاه صغيرة يثير غضبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

فيديو

موعد انطلاقها ومتى وتنتهي.. مواعيد وجدول الانتخابات الرئاسية 2024

خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد حول ظاهرة تضرب البلاد

أمر طبيعي واتعودنا ..  رامي إمام يرد على شائعة إصابة والده بالزهايمر

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ