بسبب والدتي .. تعرف على سبب بكاء أوسوريو بعد تعادل الزمالك

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق تصريحات خوان كارلوس أوسوريو مدرب نادي الزمالك بشأن بكاءه بعد مباراة المقاولون.

ودخل خوان كارلوس أوسوريو في نوبة بكاء عقب إحراز مصطفي شلبي هدف تقدم الزمالك وقبل ان يقوم حكم المباراة بإلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على اللاعب.

بكاء أوسوريو

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ أوسوريو: لم أبكي في المباراة الأمر الذي قد يزعجني هو مرض والدتي فقط ".



اقتنص المقاولون العرب تعادلا قاتلا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة من منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.