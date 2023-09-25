عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلن اعتقال قيادي كبير في تنظيم داعش الإرهابي بسوريا

تنظيم داعش الإرهابي
تنظيم داعش الإرهابي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الجيش الأمريكي اعتقل أبو هليل الفدعاني، القيادي في تنظيم داعش الإرهابي في شمال سوريا.

وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية، قال فيه إن "قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت بنجاح غارة بمروحية في شمال سوريا في 23 سبتمبر 2023"، موضحة أنه “تم القبض على أبو هليل الفدعاني، خلال هذه العملية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات العراقية، عن تمكّن القوات الأمنية من اعتقال أحد قيادات تنظيم داعش البارزة في محافظة كركوك، شمال البلاد.

العراق تقبض على قائد في داعش الإرهابية

رئيس أوغندا : وجهنا ضربة جوية قضت على مسلحين موالين لـ داعش بالكونغو

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية الرسمية أنه "بعملية استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة نفَّذ جهاز مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع دائرة عمليات آسايش إقليم كردستان، عملية إلقاء القبض على الإرهابي القيادي المدعو (أبو بخاري) في محافظة كركوك".

أبو هليل الفدعاني داعش تنظيم داعش الإرهابي سوريا القيادة المركزية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

نجم الزمالك السابق يفتح النار على حكم مباراة المقاولون

تعليق ناري من أحمد موسى على تعادل الزمالك والمقاولون.. فيديو

بعد هدف شقيقه.. محمود علاء لجماهير الزمالك: أنتم فوق دماغ أي حد

بالهوت شورت.. ظهور لافت لابنة ميرنا وليد على البحر برفقة والدتها

موضوعات متعلقة

دق ناقوس الخطر.. مأساة في أمريكا بسبب نقص أدوية علاج سرطان الأطفال

كييف تقف وحيدة.. سقوط حلفاء أوكرانيا الأكثر ولاء

إسقاط 7 طائرات.. روسيا تتصدى لهجوم أوكراني كبير على أراضيها

الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا غير مسبوق بشأن الأصول الروسية المجمدة

خطر يهدد الصحة.. تحذير مرعب من جميع الهواتف المحمولة

أول تعليق من الصين على تزويد الولايات المتحدة فيتنام بطائرات إف 16

مفاجأة مدوية.. ألمانيا تعترف بإرسال معدات عسكرية شبه معطلة إلى أوكرانيا

إعلان حالة التأهب في سيفاستوبول الروسية.. ووقف حركة المرور على جسر القرم

ترشيحاتنا

يا عم ارحمنا.. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لـ أوسوريو

تغيرات جذرية.. البيت الأبيض يضع شروط استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

زوجها السبب.. التفاصيل الكاملة لـ6 أغنيات حذفت صور أصالة من حساباتها عبر السوشيال ميديا

هجوم حوثي.. ماذا حدث على الحدود بين السعودية واليمن وما دخل البحرين؟

مشهد غير لائق | مترجم أوسوريو يحاول الاعتداء على الحكم أمين عمر..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة اغتيال البلوجر العراقي الشهير نور بي إم وسط بغداد..شاهد

جرائم بالعشرات وهروب30 عاما..مفاجأة عن مكان وفاة زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو

10 أسباب تجعلك تتناول القهوة يوميا

لمرضى الربو والصدر .. عشبة رخيصة جدا تقى من مشاكل الشتاء

فيديو

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

موعد انطلاقها ومتى وتنتهي.. مواعيد وجدول الانتخابات الرئاسية 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ