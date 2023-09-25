أمريكا تعلن اعتقال قيادي كبير في تنظيم داعش الإرهابي بسوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الجيش الأمريكي اعتقل أبو هليل الفدعاني، القيادي في تنظيم داعش الإرهابي في شمال سوريا.

وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية، قال فيه إن "قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت بنجاح غارة بمروحية في شمال سوريا في 23 سبتمبر 2023"، موضحة أنه “تم القبض على أبو هليل الفدعاني، خلال هذه العملية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات العراقية، عن تمكّن القوات الأمنية من اعتقال أحد قيادات تنظيم داعش البارزة في محافظة كركوك، شمال البلاد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية الرسمية أنه "بعملية استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة نفَّذ جهاز مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع دائرة عمليات آسايش إقليم كردستان، عملية إلقاء القبض على الإرهابي القيادي المدعو (أبو بخاري) في محافظة كركوك".