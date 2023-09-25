حزب النور يعلن دعمه للرئيس السيسي عقب ترشحه رسميا

كشفت محمد منصور، رئيس حزب النور، عن أن الهيئة العليا للحزب، قررت دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد منصور"، لـ "صدى البلد"، أن حزب النور سوف يعلن في بيان عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد إعلان ترشحه رسميا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت اليوم عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة دعوة الناخبين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، والإعلان عن الجدول الزمنى بدء من اليوم حتى اعلان الفائر فى الانتخابات يوم 16 فبراير القادم .

ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى صورة من القرار رقم 5 لسنة 2023، بفتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية 2024.

وجاء في المادة الأولى يفتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية وتقدم طلبات الترشح على النموذج المعد لذلك بمقر الهيئة الكائن 110 ش قصر النيل ـ قسم قصر النيلـ محافظة القاهرة اعتبارا من يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 وحتي السبت 24 أكتوبر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمنى الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات، .

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.