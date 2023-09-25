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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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علاقتي بالجميع طيبة.. بسمة وهبة تتعهد بمتابعة ملف قيد الصحفيين غير النقابيين

بسمة وهبة
بسمة وهبة

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أنها تكن كل الاحترام لكل الصحفيين، موضحةً: "علاقاتي طيبة بالصحفيين النقابيين وغير النقابيين، وعندما تحدثت إلى الصحفي المصري الذي حدثت معه أزمة فيلم فوي فوي كنت أشعر بالغيرة على الصحفي المصري، وأناشد نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي وجميع رؤساء التحرير بضم غير النقابيين إلى النقابة وتبني هذا الملف".

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وأضافت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الصحفيون بيصعبوا عليّ، وعندما وجدت الصحفي أحمد عاشور تنازل عن حقه خرجت عن شعوري وقلت له إن هذا الأمر ليس من حقه لأن الصحفيين يجب أن يقبلوا هذا الاعتذار، وأطالب بضم هذا الصحفي إلى نقابة الصحفيين".

وتقدم الإعلامية بسمة وهبة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، من الإثنين إلى الأربعاء من كل أسبوع تناقش فيها ما يهم المشاهد المصري والعربي في كل الملفات والقضايا.

وخلال الأيام الماضية، تصدر اسم الإعلامية بسمة وهبة محركات البحث، وذلك بعدما نشرت صورتها بالحجاب وعلقت "عزيزي الحجاب اشتقت إليك"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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