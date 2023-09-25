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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 في مصر.. هل تكون الخميس بدلا من الجمعة؟

صدى البلد

بعد أيام قليلة، يحتفل المصريون بالذكرى الـ50 لـ انتصار أكتوبر 1973، ويوافق موعد إجازة 6 أكتوبر 2023، إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، كما يوافق 6 أكتوبرهذا العام، يوم جمعة، وهو إجازة أسبوعية، لذا سيتم ترحيل يوم الإجازة الخاص بهذه المناسبة إلى يوم آخر.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 في مصر

ونشر موقع “صدى البلد” الإخباري؛ لوجو الاحتفال بالذكرى الخمسين لحرب السادس من أكتوبر؛ حينما انتصر الجيش المصري على العدو الإسرائيلي وانتصرت معها الإرادة الوطنية، واستعاد المصريون سيناء من المحتل، حرب السادس من أكتوبر ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًامن أرض الوطن وهي سيناء.

إجازة 6 أكتوبر الأخيرة في عام 2023

ويعتبر إجازة 6 أكتوبر هو آخر إجازة رسمية يحصل عليها المصريون في عام 2023، وتعمم إجازة 6 أكتوبر على طلاب الجامعات والمدارس المصرية وجميع العاملين بالهيئات الحكومية والقطاع الخاص.

لم يحدد مجلس الوزراء بعد، موعد إجازة 6 أكتوبر، ووفقا لما هو متبع يتوقع أن يحصل العاملون في الجهاز الإداري بالدولة على يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر، بدلا من 6 أكتوبر الذي يوافق يوم جمعة، أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص في مصر، يتم تحديد موعد إجازة 6 أكتوبر في بيان رسمي من وزير القوى العاملة.

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وتعد ذكرى 6 أكتوبر المجيدة لها صدى عظيم في نفوس المصريين، فمنذ الانتصار المجيد عام 1973 ويحتفل المصريون على مدار 50 عاما بهذه الذكرى التي تخلد مجد بلادهم، ولم يقتصر الاحتفال على مصر فقط بل يحتفل بهذه المناسبة الوطن العربي بأكمله، تذكيرا بالدور البطولي للقوات المسلحة المصرية في طرد العدوان الإسرائيلي عن أراضي سيناء.

 حرب أكتوبر المجيدة

ولم تكن حرب أكتوبر المجيدة مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، ولم تقتصر آثارها على المدة الزمنية للحرب، وإنما امتدت لتنشر الأمل في كل ربوع مصر.

حقق جيل أكتوبر العظيم النصر، ورفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ، حين عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترام للعالم، وتعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين.

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