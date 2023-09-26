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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023: افتح صفحة جديدة

برج الجوزاء
برج الجوزاء

 


برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 26سبتمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها 
تمتعه بشخصية إجتماعية محبوبة من الجميع سواء زملائه في العمل أو جيرانه في محيط مسكنه، كما يعشق عمله .


حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

حاول أن يتحدى وينافس من حوله ويضع خطة جديدة تساعدك على النجاح والوصول لهدفك وإبتعد عن التراجع مرة أخرى أو تيأس حتى تنجح وتتفوق في عملك.


برج الجوزاء حظك اليوم ماليا

برج الجوزاء اليوم الأمور المالية في الارتفاع ستجد نفسك تتخذ قرارات مالية ذكية وتستمتع بثمار عملك، فقط تأكد من ان ستجد نفسك تتخذ قرارات مالية ذكية وتستمتع بثمار عملك، فقط تأكد من الحفاظ على تركيزك ولا تدع رغبتك في الحصول على ممتلكات مادية تقلل تركيزك والاستمرارية، وتذكر أن الثروة الحقيقية تكمن في العلاقات والتجارب التي نشاركها مع الآخرين.


توقعات برج الجوزاء عاطفيا

اعتذر لشريك حياتك عما فعلته الفترة الماضية، وأفتح صفحة جديدة معه حتى تشعر بالاستقرار والسعادة التي تتمناها طوال الوقت، كما عليك بشراء الهدايا وتقديمها له.


توقعات برج الجوزاء صحيا

حافظ على صحتك وتناول الخضروات والفواكه حتى تستفيد من عناصرها الغذائية وتشعر بالحيوية والنشاط، وابتعد  عن الأطعمة الدسمة .

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة:

يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة، أن يعود لحيويته ونشاطه من جديد، ولا يستسلم لليأس والإحباط حتى يشعر بالسعادة ويقبل على الحياة

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