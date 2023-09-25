أمازون تستثمر 4 مليارات دولار في شركة الذكاء الاصطناعي Anthropic 

أعلنت شركة أمازون أنها تستثمر ما يصل إلى 4 مليارات دولار في شركة الذكاء الاصطناعي Anthropic، وذلك مقابل ملكية جزئية للشركة، في حين ستستخدم Anthropic منصة الحوسبة السحابية لأمازون على نطاق واسع.

قالت شركتا أمازون وAnthropic إن منصة الحوسبة السحابية لأمازون AWS ستصبح المزود السحابي الأساسي لشركة Anthropic، وذلك لتطوير نموذج الذكاء الاصطناعي والبحث في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي، بحسب شبكة "سي إن إن".

أشارت أمازون إلى أن شركة Anthropic قدمت أيضًا "التزامًا طويل المدى" لتقديم نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لعملاء AWS، ووعدت بمنح مستخدمي AWS إمكانية الوصول المبكر إلى ميزات مثل القدرة على تكييف نماذج Anthropic لحالات استخدام محددة.

وفي بيان لها قالت أمازون: "مع إعلان اليوم، سيكون لدى العملاء إمكانية الوصول المبكر إلى ميزات تخصيص النماذج البشرية، باستخدام بيانات الملكية الخاصة بهم لإنشاء نماذج خاصة بهم، وسيكونون قادرين على الاستفادة من إمكانات الضبط الدقيق عبر ميزة الخدمة الذاتية".

وصرحت Anthropic "سنجري اختبارات ما قبل النشر للنماذج الجديدة لمساعدتنا في إدارة مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات القدرة المتزايدة". كما تعهدت كل من الشركتين لإدارة الرئيس الأمريكي بايدن هذا العام بإجراء عمليات تدقيق خارجية لأنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قبل إطلاقها للجمهور.