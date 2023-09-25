عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أمازون تستثمر 4 مليارات دولار في شركة الذكاء الاصطناعي Anthropic 

أمازون تستثمر 4 مليارات
أمازون تستثمر 4 مليارات دولار Anthropic

أعلنت شركة أمازون أنها تستثمر ما يصل إلى 4 مليارات دولار في شركة الذكاء الاصطناعي Anthropic، وذلك مقابل ملكية جزئية للشركة، في حين ستستخدم Anthropic منصة الحوسبة السحابية لأمازون على نطاق واسع. 

قالت شركتا أمازون وAnthropic إن منصة الحوسبة السحابية لأمازون AWS ستصبح المزود السحابي الأساسي لشركة Anthropic، وذلك لتطوير نموذج الذكاء الاصطناعي والبحث في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي، بحسب شبكة "سي إن إن". 

أشارت أمازون إلى أن شركة Anthropic قدمت أيضًا "التزامًا طويل المدى" لتقديم نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لعملاء AWS، ووعدت بمنح مستخدمي AWS إمكانية الوصول المبكر إلى ميزات مثل القدرة على تكييف نماذج Anthropic لحالات استخدام محددة. 

 

وفي بيان لها قالت أمازون: "مع إعلان اليوم، سيكون لدى العملاء إمكانية الوصول المبكر إلى ميزات تخصيص النماذج البشرية، باستخدام بيانات الملكية الخاصة بهم لإنشاء نماذج خاصة بهم، وسيكونون قادرين على الاستفادة من إمكانات الضبط الدقيق عبر ميزة الخدمة الذاتية".

 

وصرحت Anthropic "سنجري اختبارات ما قبل النشر للنماذج الجديدة لمساعدتنا في إدارة مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات القدرة المتزايدة". كما تعهدت كل من الشركتين لإدارة الرئيس الأمريكي بايدن هذا العام بإجراء عمليات تدقيق خارجية لأنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قبل إطلاقها للجمهور.

أمازون شركة Anthropic الذكاء الاصطناعي منصة الحوسبة السحابية لأمازون AWS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

اختفاء مصريين اثنين في ظروف غامضة بالمكسيك.. وتحرك عاجل ورسمي من السلطات

أخبار سعيدة خلال ساعات.. أحمد موسى يعلن مفاجأة لـ المصريين على الهواء.. فيديو

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

شاهد.. نجل رئيس الشيشان ينهال بالضرب على حارق القرآن الكريم

ترشيحاتنا

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

عمرو أديب: حظ الأهلي مع الدقيقة 90 وعند الزمالك العكس تماما

حكم إمضاء الموظف للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء توجه تحذيرا شديدا

أغرب زفة في مصر تتصدر التريند.. العريس والعروسة سايقين سكوتر كهربائي| شاهد

أذكار النوم بقراءة آية الكرسي.. 12 سببا يجعلك تحرص عليها كل ليلة

لازم تعرف قيمة الزمالك.. رسالة نارية من شوبير لـ أوسوريو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصل للتعدي بالأيدي..شجار عنيف بين ضابط وضابطة يثير جدلا في العراق..فيديو

زوجها السبب.. التفاصيل الكاملة لـ6 أغنيات حذفت صور أصالة من حساباتها عبر السوشيال ميديا

حقيقة اغتيال البلوجر العراقي الشهير نور بي إم وسط بغداد..شاهد

جرائم بالعشرات وهروب30 عاما..مفاجأة عن مكان وفاة زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو

فيديو

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

موعد انطلاقها ومتى وتنتهي.. مواعيد وجدول الانتخابات الرئاسية 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ