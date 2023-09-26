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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تخفض الكوليسترول.. فاكهة شهيرة تحميك من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

الكوليسترول
الكوليسترول

هناك العديد من الفواكه التي يشتهر بأنها تحمي من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب. من بين هذه الفواكه الشهيرة التي كشف عنها موقع هيلثي هي. 

1. التفاح: يحتوي التفاح على مضادات الأكسدة والألياف الغذائية، ويعتبر منخفضًا في السعرات الحرارية والدهون. يعتقد أن تناول التفاح يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتعزيز صحة القلب.

2. البنانا: تحتوي البنانا على البوتاسيوم والفيتامينات والألياف. قد تساعد البنانا في خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.

3. العنب: يحتوي العنب على مضادات الأكسدة ومركبات تسمى الفلافونويدات التي يعتقد أنها تحمي من أمراض القلب وتسرطن. كما يحتوي العنب أيضًا على الألياف وفيتامين C.

4. الفراولة: تحتوي الفراولة على مضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف. تعتبر الفراولة فاكهة مفيدة لصحة القلب وقد تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

5. الأفوكادو: يحتوي الأفوكادو على الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم. قد يساعد تناول الأفوكادو في تحسين نسبة الكوليسترول في الدم وتقليل مخاطر الأمراض القلبية.

يجب أن يتم تضمين هذه الفواكه كجزء من نظام غذائي متوازن وصحي بشكل عام. ينصح أيضًا بتناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات للاستفادة من تأثيراتها الإيجابية على الصحة بشكل عام.

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