عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبيرة سياحة: لقاء مصري بريطاني نحو تسيير مزيد من رحلات الطيران

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قالت الخبيرة السياحية راندا العدوى ، أن السوق السياحي البريطاني أحد الأسواق الخامسة الهامة للمقصد السياحي المصري ،ويجب التركيز عليه وفقا لمتطلبات السائح البريطاني.


أوضحت راندا لـ"صدى البلد" ، أن اللقاء الذى جمع قيادات القطاع السياحي الحكومى و الخاص مع السيرجيفري دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني بحضور السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة ، منح فرصة نحو مزيد من تسيير من رحلات الطيران بين القاهرة ولندن.


أضافت الخبيرة السياحية ، الي أن النقاش القائم حول ملف الطيران هو الوسيلة الأهم على مائدة السياحة المصرية ، لمزيد من تواجد السائح البريطاني في المنتجعات و الفنادق المصرية ، لتزيد من حجم التدفقات وطموحات القطاع السياحي للوصول الي 30 مليون سائح في 2028.


استكملت حديثها قائلة: أعلم جيدا أن السائح الإنجليزي يري المقصد السياحي المصري من ضمن أولوياته في السفر وقضاء عطلته ، وما يحتاجه مجرد جانب من الترويج وإضافة رحلات طيران إضافية تسير في عدة مقاصد مصرية مختلفة وفقا للموسم سواء شتوي أو صيفي.

 

السياحة طيران السوق السياحى مصر بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

أخبار سعيدة خلال ساعات.. أحمد موسى يعلن مفاجأة لـ المصريين على الهواء.. فيديو

اختفاء مصريين اثنين في ظروف غامضة بالمكسيك.. وتحرك عاجل ورسمي من السلطات

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

بالهوت شورت.. ظهور لافت لابنة ميرنا وليد على البحر برفقة والدتها

تعليق ناري من أحمد موسى على تعادل الزمالك والمقاولون.. فيديو

ترشيحاتنا

واقعة ركلة جزاء الزمالك تصل لـ "كاف وفيفا".. تعرف رد الفعل

لن نصمت تجاه هذه المهزلة التحكيمية.. الزمالك يصدر بيانا ضد أمين عمر

دخل جينيس برقمين.. مفاجأة صادمة بشأن هدية طلبها أطول رجل بالشرقية

مهاجم المقاولون عن احتفال أحمد علاء: عاتبته.. وبرر تصرفه بهتاف جمهور الزمالك بالستة

موبايل لقطة.. أشيك وأنسب هاتف Oppo أوبو للشباب في السوق

إعادة اللقاء وإحالة للتحقيق.. نص شكوى الزمالك ضد حكم مباراة المقاولون العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب زفة في مصر تتصدر التريند.. العريس والعروسة سايقين سكوتر كهربائي| شاهد

وصل للتعدي بالأيدي..شجار عنيف بين ضابط وضابطة يثير جدلا في العراق..فيديو

زوجها السبب.. التفاصيل الكاملة لـ6 أغنيات حذفت صور أصالة من حساباتها عبر السوشيال ميديا

حقيقة اغتيال البلوجر العراقي الشهير نور بي إم وسط بغداد..شاهد

فيديو

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

موعد انطلاقها ومتى وتنتهي.. مواعيد وجدول الانتخابات الرئاسية 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ