خبيرة سياحة: لقاء مصري بريطاني نحو تسيير مزيد من رحلات الطيران

قالت الخبيرة السياحية راندا العدوى ، أن السوق السياحي البريطاني أحد الأسواق الخامسة الهامة للمقصد السياحي المصري ،ويجب التركيز عليه وفقا لمتطلبات السائح البريطاني.



أوضحت راندا لـ"صدى البلد" ، أن اللقاء الذى جمع قيادات القطاع السياحي الحكومى و الخاص مع السيرجيفري دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني بحضور السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة ، منح فرصة نحو مزيد من تسيير من رحلات الطيران بين القاهرة ولندن.



أضافت الخبيرة السياحية ، الي أن النقاش القائم حول ملف الطيران هو الوسيلة الأهم على مائدة السياحة المصرية ، لمزيد من تواجد السائح البريطاني في المنتجعات و الفنادق المصرية ، لتزيد من حجم التدفقات وطموحات القطاع السياحي للوصول الي 30 مليون سائح في 2028.



استكملت حديثها قائلة: أعلم جيدا أن السائح الإنجليزي يري المقصد السياحي المصري من ضمن أولوياته في السفر وقضاء عطلته ، وما يحتاجه مجرد جانب من الترويج وإضافة رحلات طيران إضافية تسير في عدة مقاصد مصرية مختلفة وفقا للموسم سواء شتوي أو صيفي.