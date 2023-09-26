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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة بالسعودية.. ماذا يحدث في المملكة؟

أرشيفي
أرشيفي

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تقريره اليومي عن حالة الطقس في المملكة، حيث توقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعظم مدن المملكة.

كما توقع المركز أن تسجل مدينتا الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ 44 مئوية، فيما تصل الحرارة في مكة المكرمة والعاصمة الرياض وبريدة والعلا إلى 42 درجة.

وبين المركز  أن درجة الحرارة ستصل إلى 43 درجة بالمدينة المنورة والدمام، فيما تصل إلى 37 درجة في جدة، و29 درجة في أبها، و34 درجة في الطائف.

وأشار إلى استمرار التوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

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