الدفاع الروسي يعلن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية في مدينة كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير أنظمة الدفاع الجوي لطائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي منطقة كورسك الروسية.

وقالت وزارة الدفاع، أنه في حوالي الساعة 02:30 بتوقيت جرينتش، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا.

وتابعت الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسي دمرت الطائرة الأوكرانية المسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير أنظمة الدفاع الجوي 4 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعة كورسك، غربي البلاد.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية على قناتها الرسمية على تليجرام تدمير 7 مسيّرات أوكرانية في منطقة بيلجورود.

وأشار حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف إلى عدم سقوط ضحايا في بيلجورود.