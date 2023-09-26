اختراق مكتب حراسة نتنياهو وسرقة معدات أمنية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، باختراق أمني في مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو، بعد نجاح سارق في اقتحام غرفة الحراسة والاستيلاء على "معدات أمنية".

وكشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، في تقرير اليوم، أن هناك إسرائيلياً قام بأقتحام غرفة الحراسة لمقر مكتب نتنياهو، في مدينة القدس المحتلة، وسرق حقيبة تحتوي على عتاد أمني.

وذكرت "إسرائيل اليوم" أن الإسرائيلي من سكان مستوطنة "كريات ملاخي" قرب عسقلان المحتلة وقد نجح في اختراق الإجراءات الأمنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستوطن مشتبه به بسرقة بسرقة دراجة هوائية من مبنى وزارة المالية الإسرائيلية في القدس المحتلة.