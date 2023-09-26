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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشفيات لبنان تطلق نداءات استغاثة: حياة المرضي في خطر

لبنان - علم
لبنان - علم

 
أصدرت  نقابة المستشفيات في لبنان بيانا هاما حذرت فيه من الأوضاع التي تعاني منها المستشفيات.

وقالت :إن  المستشفيات ما زالت ترزح تحت عبء التأخير من تسديد مستحقاتها لدى الجهات الضامنة (بإستثناء تعاونية موظّفي الدولة )، وهي تكافح كي تتمكّن من تسديد فواتير المستوردين وفق مهل محددة".

وقالت النقابة اللبنانية في بيان لها : إن الوضع لا يبشّر بالإنفراج وسط انهيار كبير للإدارة الرسمية ، والإنتاجية المحدودة جداً، تارة بسبب إضراب الموّظفين، وهم على حقّ في مطالبهم ، وطوراً بسبب أمور تقنية مثل انقطاع التيار الكهربائي، توّقف النظام الإلكتروني وغيره".


وتابعت "الخطر الكبير يكمن في عدم تمكّن المستشفيات من تأمين المستلزمات والأدوية لمرضى غسيل الكلي؛ فبعد إتباع آلية جديدة للتسعير وإرتفاع اسعار المستلزمات اكثر من 4 اضعاف، اصبح من الحيوي اولاً تعديل الأسعار لتتناسب مع الوضع الجديد، وكذلك الإلتزام بمهلة دفع لا تتعدى الشهر تتماشى مع تلك التي يطلبها المستوردون . إن الأمر يتطلّب جهداً من جميع الهيئات الضامنة لتسديد ما هو مستحق عليها فوراً. كما والإلتزام بالأسعار ومهل الدفع خلال الفترة القادمة ، خوفاً من الوصول الى مرحلة تعجز فيها المستشفيات عن تأمين المواد لزوم غسيل الكلي ، وهنا الكارثة الكبرى".


واتمت :"نحذّر منذ الآن للتنبّه لهذا الموضوع قبل فوات الاوان وعدم ايصال المستشفيات الى ما لاقدرة لها على ان تقوم به ،مما يضع حياة المرضى في دائرة الخطر المؤكد".

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