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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"سحر المدينة".. معرض للفنان وائل حمدان بقاعة الباب سليم في دار الأوبرا

صدى البلد

يقام معرض الفنان وائل حمدان تحت عنوان "سِحر المدينة" في تمام الساعة الـ7 من مساء اليوم الثلاثاء بقاعة الباب سليم في دار الأوبرا، ويستمر المعرض حتى 7 أكتوبر 2023، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً غدٍ يوم الجمعة.

وولد الفنان وائل حمدان عام 1971 وتخرج في كلية التربية الفنية بالزمالك عام 1994 وتخصص فى الرسم والتصوير الفوتوغرافي والتصميم الإعلانى.

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عمل فى مجال الجرافيك والدعاية والإعلان والإخراج الفنى ورسوم الأطفال وأغلفة الكتب مع عدد من دور النشر فى مصر والكويت والسعودية.

شارك في العديد من المعارض من بينها معرض جاذبية سري 1994، معرض الجمعية الكويتية للفنون التشكيليية 2001، معرض التحرير الكويت 2003، معرض الجاليات العربية والافريقية متحف الفن الحديث الكويت 2013

معرض الثقافة الجديدة الجاليات العربية الفن الحديث جائزة نوبل قاعة الباب سليم كلية التربية الفنية

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