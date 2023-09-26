الاحتفال بتفوق جامعات مصر| كيف نهضت المستشفيات الجامعية في عهد السيسي؟

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد ، أبرز ما تم انجازه في مجال "المستشفيات الجامعية"، وأعمال التطوير التى شهدتها تلك المستشفيات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ففي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، شهدت المستشفيات الجامعية تطورا كبيرًا، حيث بلغ عددها (88) مستشفى سنة 2014، بينما وصل إلى (120) مستشفى سنة 2023، بزيادة قدرها (32) مستشفى، وذلك بتكلفة 19.5 مليار جنيه.

وقد شاركت المستشفيات الجامعية في مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة.

كما لعبت المستشفيات الجامعية دوراً فاعلاً في تنفيذ المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة - القضاء على فيروس سي والأمراض الغير سارية - صحة المرأة - إنهاء قوائم الانتظار - مبادرة «قدم صحيح» وذلك ضمن بروتوكول التعاون المُشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة صُناع الخير للتنمية - مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية، والمجتمعية، والصحية، والاقتصادية، مشيرًا إلى تعاون الجامعات مع هذه المبادرة في إطلاق قوافل شاملة للمراكز والقرى التابعة لها بالمحافظات الواقعة في نطاقها الجغرافي.

ويبلغ عدد الأطباء العاملين بقطاع المستشفيات الجامعية حتى عام 2023 بلغ 321250 طبيبًا ما بين أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس ومدرس مساعد ومعيد وطبيب مقيم، وتمتلك المستشفيات الجامعية أكثر من 30% من عدد أسرة القطاع الحكومي، حيث يبلغ عدد الأسرة 35 ألف سرير، و1000 حضانة، و5000 سرير رعاية.

وبلغ إجمالي الإنفاق على المستشفيات الجامعية خلال الفترة من 2014 - 2022 بلغ 30 مليار جنيه، كما بلغ عدد الأسرة عام 2014 (28958) سرير، بينما بلغ عام 2022 (36825) سرير، بزيادة (7867) سريرًا، وبلغ عدد أسرة العناية المركزة عام 2014 (3000) سرير، بينما بلغ عدد الأسرة عام 2022 (5030) سرير، بزيادة قدرها (2030) سرير عناية مركزة، وذلك بتكلفة 2 مليار جنيه.