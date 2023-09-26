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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحلو وثروت ووليد توفيق.. مني الشاذلي تفتتح الموسم الجديد من برنامجها بهؤلاء الضيوف

مني الشاذلي
مني الشاذلي

كشفت الإعلامية مني الشاذلي عن ضيوف أولي حلقات الموسم الجديد من معكم، والمقرر عرضه على قناة on e ، بعد انتقالها اليها. 

ومن المقرر ان يكون ضيوف الحفل كل من محمد ثروت ومحمد الحلو وأحمد جمال ووليد توفيق وياسمين علي ، حيث يشدون بعدد من الاغاني الوطنية. 

أعلنت شبكة قنوات أون عن انتقال الإعلامية مني الشاذلي  اليها وعرض برنامجها الشهير "معكم" بعد رحيلها من قناة cbc. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية التطوير البرامجي لشبكة ON TV، وقد أثارت توقعات كبيرة من قبل الجماهير المحبة لبرنامجها الناجح.

برنامج "معكم" - نجاح يتجدد

برنامج "معكم" للإعلامية مني الشاذلي، كان يعرض يوم الخميس من كل أسبوع على شاشة cbc، حيث حقق نجاحًا كبيرًا على مدار عشر سنوات. 

ويتميز البرنامج بتنوع محتواه، حيث يتناول مواضيع إنسانية، ثقافية، اجتماعية، وفنية، مما جعله يحظى بجماهيرية واسعة في مصر والعالم العربي.

الانتقال إلى ON TV

ومن المقرر أن ينتقل برنامج "معكم" إلى شبكة قنوات ON TV ابتداءً من أكتوبر المقبل، حيث ستتاح فرصة جديدة للجمهور لمتابعة برنامجهم المفضل. 

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة التطوير البرامجي لشبكة ON TV، التي تسعى دائمًا لتقديم محتوى متميز ومثير للاهتمام.

تفاصيل البرنامج

وبرنامج "معكم" يستضيف نخبة من نجوم الفن والإعلام، ويقدم مواضيع مختلفة تلبي اهتمام الجمهور. وإنتقاله إلى ON TV يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع قاعدة المشاهدين وزيادة التفاعل مع البرنامج على منصة جديدة.

قناة on e قناة cbc قنوات ON محمد الحلو محمد ثروت منى الشاذلى ON TV

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