حشيش وهيروين .. ضبط 3 تجار مخدرات في كفر الشيخ

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط (عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض).

وتم ضبط (عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق) وبحوزته (كمية لمخدرى الحشيش والهيروين – سلاح أبيض).

وضبط (عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – فرد محلى) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النارى والأسلحة البيضاء لحماية نشاطهم الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة .