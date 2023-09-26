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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تطوير غير مسبوق لـ “التعليم العالى”.. جهود مكثفة لربط البحث العلمي بالصناعة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

حظى التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال السنوات الماضية، وأدى ذلك إلى تطوير كمي وكيفي غير مسبوق في منظومة تدويل التعليم الجامعي بمصر.

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في عهد الرئيس السيسي.. جهود ربط البحث العلمي بالصناعة ومواكبة التطورات العالمية

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اهتمام السيسي بربط البحث العلمي بالصناعة.. هكذا تمكن التعليم العالي من إحداث طفرة

وتعكس هذه الجهود التفاعل الإيجابي بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية والصناعية في مصر، وتؤكد على التزام الدولة بتعزيز البحث العلمي والابتكار كأدوات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الصناعية في البلاد، ويظهر التركيز الوطني على تطوير التعليم العالي والبحث العلمي كجزء من استراتيجية مصر الشاملة لبناء مستقبل مزدهر وتعزيز دور البلاد على الساحة العالمية.

ولذلك حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علي توجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030 )، لأهمية الدور المجتمعي والخدمي لتلك المراكز والمعاهد خاصة في مجالات الصناعة، والزراعة، والصحة، وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع.

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن أهداف الوزارة تتمثل في 5 نقاط هامة وهي،  جودة التعليم العالي المصري وزيادة فرص الالتحاق بالجامعات المصرية، وجودة البحث العلمي، والتنافسية الدولية ورفع مستوى تصنيف الجامعات المصرية دوليًا، وربط الجامعة مع الصناعة والمجتمع لتطوير البرامج التعليمية بما يخدم متطلبات سوق العمل، والابداع  وريادة الأعمال للطلاب المصريين والخريجين ومواجهة تغييرات سوق العمل، والتحول الرقمي والتعليم الالكتروني.

وأضاف الوزير أن جودة التعليم العالي المصري وزيادة وتنوع فرص الالتحاق بالجامعات المصرية يكون عن طريق  دراسة الاحتياج لتوطين الجامعات بإقليم الجمهورية ومعدلات الالتحاق  والجامعات الاهلية وأهميتها للطلاب المصريين.

وتابع الوزير، انه يوجد أقاليم في مصر مليئة بالمقومات الاقتصادية وفرص العمل بتنشيط الأنشطة الاقتصادية، وهناك تعاون مع الوزارات للرؤية المستقبلية والباحث هو اللي يساهم في تطبيق الرؤية، لذا نبدأ في خلق برامج تخرج خريج يساهم في المنظومة وتحقيق رؤية الدولة في الأقاليم المصرية.

وقال  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن البرامج والمناهج بالجامعات الأهلية الجديدة، هي لخدمة المجتمع وبها برامج ذات تميز علي النطاق العالمي ومناهج لتنمية الأقاليم، لذا نريد خريجا قادرا علي مواكبة آلية السوق وغير محمل بمعارف كثيرة ومهيأ بالخبرات والمهارات وقادر علي تغيير مجالات العمل.

من جانبه، قدم الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، عرضا تفصيليا حول أبرز أنشطة الهيئة للعام المالى (2022 - 2023)، حيث أطلقت الهيئة 15 نداء بحثيًا (11 دوليًا - 4 محليًا) تلقت خلالها أكثر من 2500 مقترح بحثى، تضمنت النداءات العديد من المبادرات المهمة كمبادرة الصحة الواحدة ودعم طلاب الدراسات العليا وبرنامجى العلوم الأساسية والابتكار فى العلوم التطبيقية والتكنولوجية للتصنيع.

وقال «شتا» إنه تم إطلاق عدة نداءات دولية مع دول (الولايات المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، والاتحاد الأوروبى، والصين، واليابان، وبريطانيا وفرنسا)، كما تم التعاقد خلال العام المالى على تمويل أكثر من 400 مشروع جديد، وإقامة العديد من الجلسات التعريفية وورش عمل.

ولفت إلى دعم الهيئة بتمويل نشر البحث العلمى ضمن مبادرة «النشر الحر» بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى والناشر «سبرنجرناتشر»، حيث استفاد من هذه المبادرة عدد كبير من الباحثين من مختلف الجهات البحثية.

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