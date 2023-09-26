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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطر يهدد العلاقات.. ‏حرب التصريحات تشتعل بين الصين والفلبين

الصين والفلبين
الصين والفلبين

أكدت الفلبين، اليوم الثلاثاء، أن إزالة أي حواجز عند منطقة الشعاب المرجانية المتنازع عليها ضمن حقوقها.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تعهدت الفلبين، اليوم الثلاثاء، بعدم التراجع في مواجهة الجهد الصيني لمنع صياديها بقوة من دخول منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، في حين حذرت بكين دولة جنوب شرق آسيا من "الاستفزاز والتسبب في المتاعب".


وجاءت التعليقات بعد يوم واحد من قطع مانيلا حاجزا عائما يبلغ طوله 300 متر (980 قدما) قامت بكين بتركيبه في منطقة شعاب مرجانية، وهي واحدة من أكثر المعالم البحرية المتنازع عليها في آسيا.


وهذه الخطوة، التي وصفتها الفلبين بأنها "عملية خاصة"، يمكن أن تزيد من توتر العلاقات التي تدهورت هذا العام.


و قال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني العميد جاي تارييلا لشبكة سي إن إن الفلبين: "قد لا يزالون يعيدون الحاجز العائم مرة أخرى، وقد لا يزالون يقومون بالتظليل والمناورات الخطيرة مرة أخرى"


وتابع: "في وقت سابق، كانت هناك أربع سفن صينية في المنطقة عندما اقتربت سفينة فلبينية ولم تكن "عدوانية إلى هذا الحد".


وشدد تارييلا: "لقد أظهرنا للعالم أن الشعب الفلبيني لن يتراجع وما زلنا سننفذ باستمرار كل ما هو ضروري لنا للحفاظ على وجودنا".

 

وأشار إلى أن "سكاربورو شول، وهي بقعة صيد رئيسية على بعد حوالي 200 كم (124 ميلا) قبالة الفلبين وداخل منطقتها الاقتصادية الخالصة (EEZ)، كانتموقعا لعقود من النزاعات المتوقفة حول السيادة".

اتهمت الصين، اليوم الثلاثاء، الفلبين "بالتدخل" في ما كان بلا منازع المياه الصينية، ودعتها الى الابتعاد عن الاستفزازات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج وينبين في إحاطة صحفية منتظمة: "تتمسك الصين بقوة بسيادة جزيرة هوانغيان وحقوقها البحرية، وننصح الجانب الفلبيني بعدم الاستفزاز والتسبب في مشاكل".

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