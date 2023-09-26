مصدر في لجنة الحكام يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خاص

فجر مصدر مسئول داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل حول الجدل الدائر بشأن مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى بطولة الدوري وطلب الزمالك إعادة المباراة بداع بعض الأخطاء الفنية التى شهدتها المباراة من الحكم أمين عمر وفقا للبيان الصادر من اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة نادي الزمالك .

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " : لا يمكن بأى حال من الأحوال إعادة المباراة بداعي اخطاء فنية حتى إن وجدت الأخطاء فالحالة الوحيدة لاعادة المباراة هو اعتراف الحكم نفسه بتعمده عدم احتساب الأخطاء .

وأضاف المصدر أن أى مباراة من الوارد والمحتمل فيها بقوة حدوث اخطاء فنية من الحكم حتى فى وجود تقنية الفار فالحكم فى النهاية بشر والكل يخطىء .

وكشف المصدر بكل تاكيد سيتم بحث شكوى الزمالك ولكن إعادة المباراة أمر بعيد ومن الصعب حدوثه .

بيان الزمالك

وتقدمت اللجنة الثلاثية التى تدير النادي حاليا بشكوى رسمية ضد الحكم جاء فيها : " بشأن الأداء التحكيمي غير المحايد الذي شهدته مباراة نادي الزمالك و نادي المقاولون العرب بالدوري العام يوم الاثنين الموافق ٢٥/٩/٢٠٢٣ .. نتقدم اليكم باحتجاج علي الأداء التحكيمي الذي قدمه الحكم غير المحايد امين عمر و نشير الي بعض اللقطات التي تثبت ان قرارات الحكم قرارات فجة لمجاملة منافسين علي حساب نادي الزمالك كما هو المعتاد منه في المواسم السابقة و له كثير من الوقائع

اولا : قرار عدم احتساب ركلة جراء في الشوط الثاني رغم تدخل الڤار الذي أشار بأحقية نادي الزمالك في ضربة جزاء ، و لكن ميول هذا الحكم كانت اقوي من الامتثال لقرار الڤار .



ثانيا: تعمد إنذار ٦ لاعبين من الزمالك لارهاب اللاعبين كما حدث في المواسم السابقة في واقعة فرجاني ساسي و أشرف بن شرقي )

ثالثا احتساب عدد ٨ دقائق وقت بدل ضائع و استكماله للمباراة حتي احرز المنافس هدف في الدقيقة ٩ اي بعد انتهاء الوقت بدقيقه.

و علي ما سبق يطلب نادي الزمالك إحالة امين عمر الحكم الذي يكن مشاعر عدائيه ضد نادي الزمالك نظرا لميوله للفريق المنافس الي التحقيق واعادة المباراة طبقا للائحة نظرا لتأثير الاخطاء التحكيمية علي اللقاء و النتيجة و يوجد أخطاء في تطبيق القانون مما اثر علي نتيجة المباراة و عدم إسناد اي مباراة لهذا الحكم الضعيف فنيا.

