ضبط شخصين مطلوبين لتنفيذ أحكام بالمنوفية والإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين .

حيث تم ضبط (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية جنايات والمقضى فيها بالحبس لمدة بلغت 5 سنوات – وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدى جابر.

كما تم ضبط (صاحب مصنع ملابس – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 24 قضية والمقضى فيهم بالحبس مدد بلغت 29 سنة و 7 شهور وكفالات ، وذلك حال تواجده بموقف إتوبيسات شركات النقل بميناء الإسكندرية البرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.