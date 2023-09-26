زى الأفلام.. عاطل يستغل الأطفال فى أعمال التسول ويستولى على أموالهم بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم استغلال الأحداث.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته “سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى”، وبصحبته 3 من الأطفال الأحداث.

وبسؤالهم، أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.