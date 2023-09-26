السيسي يعلن مفاجأة من صندوق تحيا مصر لـ إنشاء 17 جامعة تكنولوجية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة أنفقت 180 مليار جنيه على التعليم خلال السنوات الماضية، في عملية البناء، وليس التشغيل.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته خلال انطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، إن هذه الأرقام كانت في 2014 حتى 2019، وكانت قيمة الجنيه مختلفة عن الآن.

وأوضح أن وزير التعليم العالي طالب بعمل 17 جامعة تكنولوجية، وأن هذا قد يكلف 500 مليون جنيه، أو 600 مليون، وأن صندوق تحيا مصر مستعد للدخول في هذا المشروع، ويتم بناء الجامعات الـ 17 ويدفع نصف القيمة والحكومة نصف القيمة.

وأضاف أن وزير التعليم تحدث عن مبادرة للمبتكرين، وأن صندوق تحيا مصر مستعد للمساهمة بـ 50 مليون جنيه إضافية مع الحكومة.

