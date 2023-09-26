السر في أمريكا.. أردوغان يضع شرطا للموافقة على انضمام السويد لحلف الناتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان التركي سيفي بوعده بالتصديق على محاولات ضم السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" إذا مهدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الطريق لمبيعات طائرات إف-16 إلى أنقرة، وفقا لوسائل الإعلام التركية.

وأدلى أردوغان بهذه التصريحات خلال حديثه إلى الصحفيين أثناء عودته من مقاطعة ناخشيفان الأذربيجانية.

وقال أردوغان إن وزير الخارجية، هاكان فيدان، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ناقشا محاولة عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي في نيويورك.

وأضاف أن "الإدارة الأمريكية تربط مبيعات الطائرات المقاتلة من طراز F-16 بتركيا بتصديق أنقرة على ضم السويد".

وأكد أنه: "إذا أوفوا (أمريكا) بوعودهم، فإن برلماننا سيفي بوعده أيضا".

وشدد على أن البرلمان التركي سيكون له القول الفصل في عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.