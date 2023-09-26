بعد حل مشكلة اليد.. العتال: إنهاء أزمة أجانب الزمالك خلال ساعات

تحرك هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، ومجموعة من رجال الأعمال الزملكاوية من أجل حل الأزمات المالية التي يعاني منها فريق الكرة بالنادي.

وأكد "العتال"، أنه خلال ساعات سيتم حل أزمة مستحقات الرباعي المحترف بالفريق، إبراهيما نداي وسامسون أكينولا وسيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي وإغلاق هذا الملف نهائيا و ذلك بدعم من رجال أعمال محبين لنادي الزمالك ليس لهم أي غرض أو مصلحة انتخابية، حيث ساهموا في جزء كبير من مستحقات اللاعبين وإنهاء هذه الأزمة.

يذكر أن العتال خلال الأيام الماضية نجح في إنهاء العديد من الأزمات داخل النادي بداية من التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لفريق اليد لحل أزمة القيد مرورا بإعلانه التبرع بتكاليف حملته الانتخابية وتوجيهها إلي النادي لحل أزمات داخل النادي في الفترة الحالية.

وشهدت الأيام الماضية قيامه بالتبرع الي فريق كرة الماء والسباحة بالنادي بعدد كبير من الكرات والنظارات والبونيهات إلي جانب وعده لمدربة الباليه المائي بحل الأزمات التي تواجههم.