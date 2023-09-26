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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الرئيس الفلسطيني علي زيارة وفد سعودي الضفة المحتلة

ابومازن والسفير السعودي
ابومازن والسفير السعودي

علق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن علي تعيين سفير سعودي لدي فلسطين قائلا  : زيارة السفير السعودي للأراضي الفلسطينية ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية.

ومن جانبه اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية زيارة الوفد السعودي محطة تاريخية مهمة

وصرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الفلسطينية لقناة العربية  قائلا : نفتخر ونعتز بالمواقف السعودية الداعمة لحقوق شعبنا

وأضاف المسؤول ذاته : نثق في الدور السعودي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.


وكان وفد سعودي رسمي، برئاسة السفير غير المقيم في فلسطين نايف السديري قد وصل اليوم  إلى الضفة الغربية المحتلة.

وتعد هذة الزيارة هي الأولى منذ توقيع اتفاقية أوسلو بين اسرائيل والفلسطينيين في العام 1993 التي سمحت بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأوضحت القائمة بأعمال محافظ أريحا يسرى سويطي أن "الوفد السعودي وصل الأراضي الفلسطينية"، حيث وصل الوفد من الأردن عبر جسر الملك حسين.

وأعلن في أغسطس المنصرم عن تعيين السديري سفيرا غير مقيم في الأراضي الفلسطينية وسيتولى أيضا منصب القنصل العام في مدينة القدس.

وتتولى سفارة المملكة العربية السعودية في عمّان تقليدا ملف الأراضي الفلسطينية.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية إن السديري سيقدم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الزيارة التي تستمر ليومين.

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