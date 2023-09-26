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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 9 سنوات وغرامة 105 آلاف جنيه لعامل يتاجر في الهيروين

صدى البلد

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عامل، حضوريًا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين المخدر وبمعاقبته بالسجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص في دار السلام ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية. 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4294 لسنة 2023 جنايات دار السلام، المقيدة برقم 965 لسنة 2023 كلى حلوان، قيام المتهم محمد بلال، 38 سنة، عامل، بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن «خرطوش».

وأضافت شهادة الرائد شرطة محمد شوقي محمد عبده معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أنه أثناء مروره الأمنى وردت إليه معلومة مفادها اتجار المتهم بالمواد المخدرة فانتقل إلى محل تواجده فأبصره محرزًا لكيس بلاستيكى يحوى لفافات لجوهر الهيروين المخدر وسلاح نارى فضبطه واستخلص الكيس البلاستيكى والسلاح الناري وتبين أنه سلاح ناري – فرد خرطوش – داخله – طلقة – وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحرازه للجواهر المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلاته والهاتف الجوال للتواصل مع العملاء والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته.

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