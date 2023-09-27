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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحذيرات علمية: درجات الحرارة المرتفعة ستقضي على البشر

درجات الحرارة المرتفعة
درجات الحرارة المرتفعة ستقضى على البشر

قام علماء من جامعة بريستول بإعداد تقرير قاتم يحسب متى سيتم القضاء على البشر بالضبط ، وعلى الرغم من أن هذا لن يحدث في أي وقت قريب - بعد 250 مليون سنة، في الواقع - فقد تم الآن إصدار تحذير مشؤوم. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،ادعى المؤلف الرئيسي الدكتور ألكسندر فارنسورث، كبير الباحثين المساعدين في جامعة بريستول، أن البشر سوف يتم تدميرهم بسبب درجات الحرارة المرتفعة باستمرار والحرارة الشديدة.

وأضاف أن  ومع ذلك، فإن الحرارة ستساعد في تكوين قارة عظمى، بالإضافة إلى "الانفجارات البركانية المتكررة".

درجات الحرارة المرتفعة  ستقضى على البشر 

وقال الدكتور فارنسورث: “تبدو التوقعات في المستقبل البعيد قاتمة للغاية. يمكن أن تكون مستويات ثاني أكسيد الكربون ضعف المستويات الحالية. ومن المتوقع أيضًا أن تبعث الشمس إشعاعًا إضافيًا بنسبة 2.5% تقريبًا، وتقع القارة العملاقة في المقام الأول في المناطق الاستوائية الحارة والرطبة، وقد يواجه جزء كبير من الكوكب درجات حرارة تتراوح بين 40 إلى 70 درجة مئوية.

وتابع "إن درجات الحرارة المنتشرة على نطاق واسع والتي تتراوح بين 40 إلى 50 درجة مئوية، وحتى أقصى درجات الحرارة اليومية، بالإضافة إلى مستويات الرطوبة العالية، من شأنها أن تحدد مصيرنا في نهاية المطاف. 

ويعتقد العلماء ان البشر - إلى جانب العديد من الأنواع الأخرى - سوف يموتون بسبب عدم قدرتهم على التخلص من هذه الحرارة من خلال العرق، وتبريد أجسادهم.

درجات الحرارة درجات الحرارة المرتفعة الأرض

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