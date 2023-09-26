فيفا يطبق خاصية غرفة الانتظار الافتراضي في حجز تذاكر كأس العالم للأندية

على طريقة تذكرتي ..

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 التي تقام فى السعودية نهاية العام الجاري، فى الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، لمباريات كأس العالم للأندية 2023 ، وتطبيق خاصية غرفة الانتظار الافتراضي في حجز التذاكر وهي الخاصية التي بدأت شركة تذكرتي المصرية في تطبيقها في أبريل 2023 .

كانت شركة تذكرت في إبريل الماضي طبقت في إطار الشفافية التي تتبعها في تسهيل مهمة طرح التذاكر الخاصة بالمباريات خلال الفترة المقبلة تقرر تطبيق خاصية غرف الانتظار الافتراضية عقب طرح التذاكر في كل مباراة .



أكد مسئولو شركة تذكرتي في تصريحات وقتها خلال بدء العمل بخاصية غرف الإنتظار ، أن الهدف من تطبيق غرف الانتظار الافتراضية هو معرفة كل مشجع يرغب في حجز التذاكر عدد المتواجدين علي الموقع لحجز التذكرة الخاصة بمباراة فريقه في ذلك التوقيت ، و المدة الزمنية المتبقية أمامه لبدأ عملية الحجز ، و أيضا التسهيل من مهمة حجز التذاكر بدلًا من الدخول و الخروج من الموقع أكثر من مرة ، ومبدأ تكافؤ الفرص في حجز التذكرة الخاصة به .

ونوه مسئولو شركة تذكرتي بأن الخدمة الخاصة بغرف الإنتظار في البث التجريبي وسيتم تطبيقها بشكل فعلي في المباريات المقبلة بالدوري و كأس مصر .

وأعلن الفيفا، عبر موقعه الرسمي ، موعد طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية قبل أكثر من شهرين على انطلاق المسابقة، على أن يتم الطرح بداية من غدٍ الثلاثاء 26 سبتمبر.