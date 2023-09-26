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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المرأة نكدية أكثر من الرجل.. أبرز إطلالات نجلاء بدر بعد تصريحاتها الأخيرة

صدى البلد

تصدرت الفنانة نجلاء بدر، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل بعد تصريحاتها الأخيرة .

اعتادت نجلاء بدر، على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

وتتميز نجلاء بدر، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نجلاء بدر، في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن رأيها في المرأة وبعض الصفات فيها منها أنها نكدية أكثر من الرجل.

وفي لقاء مع Girls’ Space تحدثت نجلاء بدر بصراحة عن فكرة الزواج والبقاء في المنزل دون عمل، وقوة المرأة ووصفتها بـ"الست القادرة" وإن كانت تتعرض للمعاكسة.

كذلك تحدث عن المرأة الجميلة ونظرة المجتمع لها والصفات التي تحبها في الرجل.

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الفنانة نجلاء بدر الفنانة نجلاء تريند مؤشر البحث على موقع جوجل صور صادمة

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