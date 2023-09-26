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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عودة للأغنية الخليجية.. نوال الزغبي تطرح "فخامة معاليك"

صدى البلد

بعد ترقب وانتظار بين جمهورها، صدر أحدث الأغنيات المنفردة للنجمة اللبنانية نوال الزغبي بعنوان "فخامة معاليك" حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

شكلت أغنية "فخامة معاليك" عودة نوال الزغبي للأغنية الخليجية بعد غياب سنوات، وجاءت بقالب غنائي ايقاعي.

"فخامة معاليك" عمل غنائي من السهل الممتنع، ويتميز ببساطة الكلمة واللحن السريع.

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صدرت أغنية "فخامة معاليك" على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وصُورت الأغنية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وظهرت نوال الزغبي بفيديو كليب "فخامة معاليك" بإطلالتين مختلفتين من حيث الأزياء والستايل.

أغنية "فخامة معاليك" من كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع.

إبنة عبد الوهاب العاصمة اللبنانية بيروت العاصمة اللبنانية اللبنانية نوال الزغبي الفيديو كليب طريقة الفيديو كليب كريستيانو رونالد نوال الزغبي

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