الرئيس السيسي يشهد فقرة فنية لكورال الشرق وجامعة السويس.. شاهد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فقرة فنية يقدمها كورال " روح الشرق " و كورال جامعة قناة السويس، خلال فعاليات الاحتفال بأوائلي خريجي الجامعات المصرية باستاد قناة السويس.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تفوق وتكريم أوائل الخريجين من أوائل الجامعات المصرية على ستاد قناة السويس.