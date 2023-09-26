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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى منفعلا: بدأت مبكرا حملات التشكيك في إجراءات الانتخابات الرئاسية

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أنه بدأت مبكرا حملات التشكيك في إجراءات الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هناك شائعات وحملات ضد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك جدولا توضيحيا بمواعيد إجراءات الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن على المواطنين مواجهة هذه الشائعات بكل قوة. 


وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الجدول الزمني الانتخابات الرئاسية ٢٠ يوما وتم تنفيذه في الانتخابات الرئاسية الماضية ٢٠١٤، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية عملت إجراءات حاليا مثل الانتخابات الرئاسية الماضية.

 

وأشار أحمد موسى، إلى أن أعداء الوطن يشككون في إجراءات الدولة خلال الانتخابات الرئاسية. 

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