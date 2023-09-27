مطلوب حيا أو ميتا.. من هو أخطر رجل بأمريكا الجنوبية الذي حول أحد السجون لفندق بحمام سباحة بنفوذه؟ "القصة كاملة"

الآن تبحث الشرطة في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية عن زعيم عصابة فنزويلية هرب من السجن الفاخر الذي كان يسيطر عليه قبل وقت قصير من مداهمته، وذلك بعد أن استطاع أن يفلت من لشرطة، عندما دخل 11 ألف جندي وشرطي سجن توكورون الذي يديره السجناء في فنزويلا يوم الأربعاء، حيث لم يتم العثور على هيكتور غيريرو فلوريس في أي مكان، فتحت حكم غيريرو فلوريس، أصبحت توكورون تشبه منتجعًا فاخرًا، ويضم السجن حديقة حيوانات صغيرة وملهى ليليًا وحوض سباحة.

وكان هذا الرجل البالغ من العمر 39 عامًا، وهو من ولاية أراغوا في فنزويلا، يدخل ويخرج من سجن توكورون منذ أكثر من عقد من الزمن، ففي عام 2012، تمكن زعيم عصابة الجريمة العابرة للحدود ترين دي أراغوا من الفرار من السجن عن طريق رشوة الحراس، وبعد إعادة اعتقاله في عام 2013، أُعيد إلى نفس السجن، ولكن يبدو أن سلطته داخل السجن - وعلى أولئك المكلفين بحراسته - قد تزايدت، لذلك لم يقتصر الأمر على تحويل توكورون إلى المركز العصبي لمشروع ترين دي أراغوا الإجرامي، ولكن تحت حكمه، تم تجهيز السجن بجميع زخارف فندق فخم.

العائلات تسكن في السجن والسجناء يذهبون للبنوك

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة bbc البريطانية، فقد انتقلت عائلات النزلاء إلى المجمع، وكان بإمكان السجناء الوصول إلى بنك مؤقت، ومتجر مراهنات، ومطعم، وملعب بيسبول، بينما كان أطفالهم يتعجبون من طيور النحام والنعام في حظيرة الحيوانات، وبحسب ما ورد كان بإمكان غيريرو فلوريس أن يأتي ويذهب كما يشاء، وهنا يروي المؤلف الفنزويلي رونا ريسكيز، الذي ألف كتابًا عن ترين دي أراغوا، كيف عثرت عليه الشرطة ذات مرة في حفلة على متن يخت في عام 2016، ووفقًا لريسكيز، أظهر المدان للضباط بهدوء سلوكًا آمنًا صادرًا عن خدمة السجون الفنزويلية يسمح له بالسفر بحرية عبر البلاد.

وقال أومبرتو برادو، مدير مرصد السجون الفنزويلية، وهو منظمة غير حكومية، لبي بي سي موندو إن غيريرو فلوريس عاش "مثل الملك" داخل السجن وربما عاد إليه بسبب الأمن الذي يوفره، حيث كان لديه طابق كامل خاص به، مع كل الكماليات... أسرة مزدوجة، وشاشات بلازما، وأنظمة صوت، حتى أنه كان لديه حراسه الشخصيون ولم يكن بإمكان أحد دخول الطابق دون إذنه، ووفقاً للسيد برادو وآخرين مطلعين على الظروف داخل السجن، لم يكن لدى غيريرو فلوريس أي منافسين داخل السجن، وبالتالي يمكنه أن يحكم بأمان شبكته الإجرامية الآخذة في التوسع.

شبكة إجرامية عابرة للحدود

وقد توسعت منظمة ترين دي أراغوا تحت قيادته إلى كولومبيا والإكوادور وبيرو وتشيلي وتنوعت أعمالها من ابتزاز المهاجرين إلى الاتجار بالجنس والقتل بموجب عقود والاختطاف، لذلك تقدم بيرو مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على هيكتور غيريرو فلوريس، فقد وصل نطاق العصابة إلى درجة أن الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش أشار إليها مباشرة قائلاً: "سنطاردهم ونسجنهم، وفي الحالات التي يكون فيها ذلك ضرورياً، سنطردهم"، ويُعتقد أن الضغوط التي مارسها زعماء أمريكا اللاتينية هي التي أدت إلى العملية الأمنية الواسعة النطاق التي شنتها السلطات الفنزويلية الأسبوع الماضي في سجن توكورون.

فيما قال مسؤولون إنه تم نشر 11 ألف جندي وشرطي لاستعادة السيطرة على السجن من السجناء، وخلال الغارة، لوحظ لأول مرة غياب هيكتور غيريرو فلوريس، لكن المسؤولين الفنزويليين لم يعلنوا عن هروبه في ذلك الوقت، وكذلك لم تعرض وزارة الداخلية الفنزويلية مكافأة إلا يوم السبت، أي بعد ثلاثة أيام من العملية الأمنية، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على غيريرو فلوريس، ورغم هروب أقوى سجين في البلاد، قال الرئيس نيكولاس مادورو إن المداهمة نُفذت "بشكل لا تشوبه شائبة".

واعترف بأن بعض السجناء فروا بسبب فساد المسؤولين الذين نبهوا السجناء إلى العملية الأمنية الوشيكة، وقال الرئيس إن المسؤولين عن ذلك "سينالون عقابا شديدا"، وفي الوقت نفسه، تبحث الشرطة في كولومبيا والإكوادور وبيرو وتشيلي وفنزويلا عن هيكتور غيريرو فلوريس.

تفاصيل عملية الأربعاء للسيطرة على السجن

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت فنزويلا أنها استعادت السيطرة على سجن سيء السمعة كان تحت سيطرة عصابة ترين دي أراغوا الإجرامية القوية، حيث تم نشر حوالي 11.000 من أفراد الأمن في سجن توكورون، الذي كان يديره السجناء لسنوات، وكان السجناء قادرين على التجول بحرية داخل السجن، الذي كان به مرافق تشبه الفنادق بما في ذلك حمام سباحة وملهى ليلي وحديقة حيوانات صغيرة، وقال وزير الداخلية إنه سيتم إخلاء السجن بالكامل، فلم يكن توكورون يحتجز المجرمين المدانين فحسب، بل أيضًا بعض شركائهم وأقاربهم، الذين انتقلوا إلى السجن ليكونوا بالقرب من أحبائهم.

وقالت امرأة تدعى غلاديس هيرنانديز لوكالة فرانس برس للأنباء إنها كانت تنتظر معرفة المكان الذي سيأخذون فيه زوجها، فقد كنت أعيش هناك، لكنهم طردونا، وقد أصبح السجن بمثابة المقر الرئيسي لعصابة ترين دي أراغوا، أقوى عصابة عابرة للحدود الوطنية في فنزويلا، ومن داخل السجن، حكم ترين دي أراغوا منظمة إجرامية امتدت إلى عدة دول في أمريكا اللاتينية ووصلت إلى تشيلي، حيث يشارك أعضاؤها في الاتجار بالبشر، ويديرون شبكات الدعارة ويبتزون المهاجرين، وقامت العصابة بتجهيز السجن بجميع أنواع المرافق، مثل غرف الألعاب وحديقة الحيوانات الصغيرة المليئة بطيور النحام والنعامة.

تفاصيل مثيرة عن مساعدة السجن للشعب لتوفير الغذاء

ومن التفاصيل المثيرة، هي الأحداث التي خرجت عن السجن، فعندما كان من الصعب الحصول على المواد الغذائية والمواد اليومية في فنزويلا في ذروة الأزمة الاقتصادية في البلاد، ذكرت إحدى الصحف أن السكان المحليين كانوا يذهبون إلى توكورون لشراء الضروريات التي لا يمكنهم الحصول عليها في أي مكان آخر، وقالت مجلة فرانس برس إنهم رأوا حراس أمن يحملون دراجات نارية وأجهزة تلفزيون وأجهزة ميكروويف من السجن أثناء نقل النزلاء.

رونا ريسكيز، مؤلفة كتاب ترين دي أراغوا: العصابة التي أحدثت ثورة في الجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية، قالت لفالنتينا أوروبيزا من بي بي سي موندو إن توكورون تعمل "مثل مدينة صغيرة"، فيما حذر صاحب البلاغ أيضاً من أن إخلاء السجن لا يشكل تلقائياً نهاية العصابة، وأضافت: "تم إغلاق مركز عملياتهم، لكن يمكن لقادة هذا التنظيم وخلاياه في الخارج الاستمرار في العمل".

حديث عن مفاوضات لإخلاء السجن وليس اقتحام

ولم يقدم المسؤولون سوى القليل من التفاصيل حول كيفية اقتحامهم السجن، فيما قال الجيش إن قتيلا واحدا هو رائد توفي بعد أن اصطدم رأسه بباب سيارة مصفحة، وإن حقيقة أن مثل هذه العملية الكبيرة في سجن مليء بأعضاء العصابة الإجرامية الأكثر إثارة للخوف في فنزويلا كان ينبغي أن تتم بسلام، أدت إلى ظهور تكهنات بأن السلطات ربما تفاوضت مع ترين دي أراجوا، قد هنأت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في بيان لها قوات الأمن على "إعادة إرساء النظام" في السجن وأشادت بها على "الإجراءات النظيفة والسريعة".

ومع ذلك، أعلن بيان لاحق أنه تم إطلاق "المرحلة الثانية" من العملية، والتي قالت الحكومة إنها تتمثل في "القبض على جميع المجرمين الهاربين"، وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن زعيم عصابة ترين دي أراغوا، هيكتور غيريرو فلوريس، قد يكون من بين الفارين، لكن الحكومة لم تحدد اسم أي من الهاربين حينها، وكان غيريرو فلوريس يقضي عقوبة بالسجن لمدة 17 عامًا داخل السجن بتهمة القتل وتهريب المخدرات، ومع ذلك، كان قوياً للغاية لدرجة أنه كان يأتي ويخرج بحرية من السجن قبل أن يصبح سجيناً بدوام كامل، وفقاً لكارلوس نييتو، منسق مجموعة حقوق السجون "نافذة إلى الحرية" والآن الجميع يبحث عنه فكيف سيكون مصيره؟.