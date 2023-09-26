مفاوضات مصرية لشراء مليون طن من القمح الروسي

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن مصر تتفاوض لشراء مليون طن من القمح الروسي في إطار اتفاقية حكومية دولية.

وحسب “بلومبرج”، قالت مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها، إن المحادثات جرت للتسليم هذا الموسم، مؤكدة أنه ليس من الواضح مدى قرب البلدين من التوصل إلى اتفاق.

وفي وقت سابق، قالت السفارة الروسية في القاهرة، إن روسيا زودت مصر بـ 8 ملايين طن من القمح منذ بداية الصراع مع أوكرانيا وحتى الآن.

جاء ذلك ردا على المزاعم الأوكرانية والغربية التي تقول إن روسيا أوقفت إمدادات الحبوب إلى مصر.

وأضافت السفارة الروسية في بيان لها، أن إمدادات موسكو من الحبوب إلى القاهرة ستستمر على هذا النطاق ولن تتوقف.