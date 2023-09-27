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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان استعدادات العام الدراسي الجديد .. غدًا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمراً صحفياً مهماً غدًا الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 .

ومن المقرر أن يتم خلال مؤتمر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المقرر عقده غدا الخميس بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بإستعدادات العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 

 

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سوف تلتزم بـ موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 يوم 30 سبتمبر الجاري ، طبقاً لما تم إعلانه في بيان رسمي من الوزارة بشأن تفاصيل الخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد .

 تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر .. اعرف الحقيقة

يذكر أنه قد نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يقال حول تأجيل الدراسة لـ 7 أكتوبر في المدارس ، مؤكداً أنه خبر لا أساس له من الصحة نهائياً .

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أنه لم يصدر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي قرار رسمي بشأن تأجيل الدراسة لـ 7 أكتوبر في المدارس ، مؤكداً أن الخبر المتداول هو خبر كاذب هدفه إثارة البلبلة .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح المدارس في أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024  لطلاب الصفوف الأولى في كل المراحل التعليمية .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لباقي الصفوف ، فمن المقرر أن تبدأ دراسة في اليوم التالي ، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات والعمل على تهيئة المناخ الآمن
 

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص الحصة الأولى في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 لكل المراحل التعليمية ، للحديث عن المشروعات القومية والولاء والانتماء.

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