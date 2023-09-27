وزير التعليم يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان استعدادات العام الدراسي الجديد .. غدًا

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمراً صحفياً مهماً غدًا الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 .

ومن المقرر أن يتم خلال مؤتمر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المقرر عقده غدا الخميس بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بإستعدادات العام الدراسي الجديد 2023 / 2024

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سوف تلتزم بـ موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 يوم 30 سبتمبر الجاري ، طبقاً لما تم إعلانه في بيان رسمي من الوزارة بشأن تفاصيل الخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد .

تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر .. اعرف الحقيقة

يذكر أنه قد نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يقال حول تأجيل الدراسة لـ 7 أكتوبر في المدارس ، مؤكداً أنه خبر لا أساس له من الصحة نهائياً .

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أنه لم يصدر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي قرار رسمي بشأن تأجيل الدراسة لـ 7 أكتوبر في المدارس ، مؤكداً أن الخبر المتداول هو خبر كاذب هدفه إثارة البلبلة .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح المدارس في أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 لطلاب الصفوف الأولى في كل المراحل التعليمية .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لباقي الصفوف ، فمن المقرر أن تبدأ دراسة في اليوم التالي ، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات والعمل على تهيئة المناخ الآمن



كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص الحصة الأولى في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 لكل المراحل التعليمية ، للحديث عن المشروعات القومية والولاء والانتماء.