هل تعاني من حب الشباب في الرقبة؟.. طرق القضاء عليه

يمكن أن تظهر البثور أو حب الشباب في أي مكان على جسمك، حتى على رقبتك. حب الشباب على الرقبة هو حقيقة واقعة إلى حد كبير، وهو شائع جدا. يمكن أن يظهر حب الشباب أو البثور الشبيهة بحب الشباب على الرقبة مثل حب الشباب في أي مكان آخر من الجسم.



للأسف، هناك أشكال مختلفة من حب الشباب على الرقبة، وهذا يعني أن السبب ليس عالميًا. يمكن أن يكون هناك أنواع عديدة من البثور على الرقبة، مما يعني أن العلاج قد يختلف أيضًا، إن معرفة سبب ظهور بثور الرقبة يسمح لأطباء الجلد بصياغة خطة العلاج الأكثر فعالية.

أنواع حب الشباب في الرقبة

من بين الأنواع الرئيسية لحب الشباب على الرقبة، الأنواع الأربعة الأكثر شيوعًا هي كما يلي:

(1) بثرات - هذه النتوءات حمراء ومؤلمة ومليئة بالقيح في كثير من الأحيان.

(2) الحطاطات - هذه الارتفاعات الجلدية الصلبة تحدث عادة على خط الشعر والرقبة. تظهر في مجموعات وتبدو وكأنها طفح جلدي. هناك عدة أنواع من الحطاطات التي تتشكل نتيجة استخدام منتجات الشعر.

(3) العقيدات - كتل عميقة تتشكل تحت الجلد. العقيدات عادة ما تكون مؤلمة وقد تتطلب عناية طبية.

(4) حب الشباب الكيسي - هذا هو أشد أشكال حب الشباب، وغالبًا ما تتطلب إزالة حب الشباب الكيسي أكثر من العلاجات المنزلية. تتشكل هذه الأكياس عميقًا تحت الجلد، مما يسبب التهابًا حول النهايات العصبية. قد تكون الاختلالات الهرمونية مسؤولة عن هذا النوع من البثور. غالبًا ما تعاني منه النساء أثناء الحمل والحيض.



