زوجة عماد متعب تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة| شاهد

حرصت يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة وزوجة عماد متعب مهاجم النادى الأهلي السابق، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تألقت زوجة عماد متعب في الصور بإطلالة كلاسيك مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأخضر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

أكملت زوجة عماد متعب إطلالتها بكلاتش صغير الحجم ذات اللون الفضي المتناسق مع لون إطلالتها و لم تبالغ في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات ولكنها أكتفت ببعض القطع البسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة عماد متعب على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

يارا نعوم