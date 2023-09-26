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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارما أحمد تتوج بذهبية كأس مصر للجمباز

كارما أحمد عويس
كارما أحمد عويس

حصدت اللاعبة كارما أحمد عويس، الميدالية الذهبية ببطولة كأس مصر للجمباز للموسم الرياضي «2023 - 2024»، وذلك عن الأكاديمية البريطانية للتدريب، بفضل جهود فائقة بذلها الدكتور محمد محفوظ، رئيس الجهاز الفني، وجهود مضاعفة بذلها المدربين إبراهيم جمال وماريان ناصف، بسمة أشرف، والمدير الإداري: كابتن طارق نصر.

استطاعت اللاعبة كارما أحمد عويس، أداء مختلف الحركات المطلوبة خلال تنافسيات البطولة بإجادة تامة، مع إظهار القوة والمرونة والقفزات والتوازن، وتميز أدائها بالإيقاع المتناغم والتحرك بكافة الاتجاهات المطلوبة في توقيتات مثالية، لتحصد المركز الأول مع الميدالية الذهبية ببطولة كأس مصر للجمباز.

يضاف ذلك إلى سجل النجاحات المتعددة التي تحققها مختلف فرق الجمباز "رجال وآنسات" تحت قيادة الدكتور محمد محفوظ، والمناخ الإيجابي الذي توفره الأكاديمية البريطانية للتدريب، والإمكانيات الهائلة التي تسخرها للاعبين وأولياء الأمور، والحرص على نشر روح الثقة والتفاؤل والتفاني التام في التدريبات.
وجاءت عموم النتائج الفائزة بالميداليات الذهبية كالاتي:

اللاعبة/ كارما أحمد عويس 
اللاعبة/ بارثينيا رومانى جابر زكى 
اللاعبة/ تمارا طارق سعد رمضان
اللاعبة/ ثيؤدوسيا يوسف لمعى جرجس 
اللاعبة/جويريه محمد حسنى عز الدين
اللاعبة/ دانا عمرو عادل عبد العزيز
اللاعبة/ صوفيا بلال عبد الكريم عبد الفتاح
اللاعبة/ لين محمد السيد محمد 
اللاعبة/ مارلى ابانوب ثابت شحاته 
اللاعبة/ مليكه محمود محمد عبد الحميد 
اللاعبة/ نور أشرف أحمد محمد 
اللاعبة/ نورين عبد الله حسين بدير 
اللاعبة/ نورين يونس مشرف يونس 
اللاعبة/ نيللى محمد مجدي السيد 
اللاعبة/ هلا هشام عبد العزيز عبد الحميد 
اللاعبة/ هنا مينا فرج بشرى
اللاعبة/ لوليا أحمد طارق طه

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